Глава МИД Сербии: Белград не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта

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Сербия не занимается поставками оружия ни Украине, ни России с начала текущего конфликта. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила первый вице-премьер, глава министерства иностранных дел страны Ивица Дачич.

По ее словам, Белград не давал разрешения на поставки своей военной продукции в указанные государства через посредников. Дачич добавила, что Сербия также не передает вооружение в те страны, которые «считает спорными с международной точки зрения», цитирует слова министра ТАСС.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за информацией в средствах массовой информации о возможных поставках сербских боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Позже она добавила, что российская сторона призывает Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине. По ее словам, это должно делаться не через Telegram-каналы, а официальным путем, с помощью которого Белград разъяснил бы свою позицию. Захарова также подчеркнула, что в ответе Сербии должны быть явлены факты.