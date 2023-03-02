Захарова призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ

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Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это должно делаться не через СМИ, не через Telegram-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть явлены факты, — сказала дипломат.

Вопрос поставок оружия Украине, пояснила она, очень важен для двусторонних отношений Москвы и Белграда. От ответа сербской стороны зависят выводы и дальнейшие действия, сказала Захарова в эфире телеканала РБК.

Захарова также заявила 2 марта, что Россия внимательно следит за информацией в СМИ о возможных поставках сербских боеприпасов для ВСУ.

В начале января президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна присоединится к практике введения антироссийских санкций только в том случае, если под угрозой окажутся национальные интересы государства. Сербский лидер неоднократно повторял, что действующая политика военного нейтралитета Белграда — «это наша политика».