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Захарова выразила обеспокоенность из-за слухов о поставках Сербией оружия на Украину

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова выразила обеспокоенность из-за слухов о поставках Сербией оружия на Украину
Фото: МИД РФ

Россия внимательно следит за информацией в СМИ о возможных поставках сербских боеприпасов для ВСУ. Об этом в четверг, 2 марта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

— Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность, — сказала дипломат.

Захарова также добавила, что в подобном вопросе стоит опираться на факты, а пока еще рано «реагировать по существу», передает официальный сайт МИД.

В начале января президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна присоединится к практике введения антироссийских санкций только в том случае, если под угрозой окажутся национальные интересы государства. Сербский лидер неоднократно повторял, что действующая политика военного нейтралитета Белграда — «это наша политика».

Украина Оружие Мария Захарова Россия МИД РФ
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