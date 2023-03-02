Захарова выразила обеспокоенность из-за слухов о поставках Сербией оружия на Украину

Фото: МИД РФ

Россия внимательно следит за информацией в СМИ о возможных поставках сербских боеприпасов для ВСУ. Об этом в четверг, 2 марта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

— Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность, — сказала дипломат.

Захарова также добавила, что в подобном вопросе стоит опираться на факты, а пока еще рано «реагировать по существу», передает официальный сайт МИД.

В начале января президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна присоединится к практике введения антироссийских санкций только в том случае, если под угрозой окажутся национальные интересы государства. Сербский лидер неоднократно повторял, что действующая политика военного нейтралитета Белграда — «это наша политика».