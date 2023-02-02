Вучич обозначил условие присоединения Сербии к санкциям против России

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Правительство Сербии присоединится к антироссийским санкциям только при том условии, если под угрозой окажутся национальные интересы государства. Об этом в четверг, 2 января, сообщил сербский президент Александр Вучич.

— Мы не будем менять свою политику, Сербия не откажется от нее, если только не окажутся под угрозой жизненные интересы нашей страны. А я оцениваю ситуацию так, что они пока не находятся под угрозой, — заявил сербский лидер.

Во время своего выступления Вучич неоднократно повторял, что политика военного нейтралитета Белграда — «это наша политика». Помимо этого, глава государства заявил о необходимости сохранять партнерство с Китаем и Россией, передает РИА Новости.

До этого Александр Вучич рассказал, что Сербия осталась без союзников в западных странах, поскольку придерживается военного нейтралитета и не желает поддерживать санкции против России.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, с помощью каких рычагов давления можно изменить мнение сербского правительства касательно введения ограничений против России.