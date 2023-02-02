Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за отказа поддержать санкции против РФ

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Сербия осталась без союзников на Западе, поскольку придерживается военного нейтралитета и не желает согласиться на поддержку антироссийских санкции. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил сербский президент Александр Вучич.

— Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении России, — заявил сербский лидер.

В своей речи он также подчеркнул, что в современном мире невозможно «функционировать в одиночку», передает РИА Новости.

17 января Вучич высказал неуверенность, что Сербии придется ввести санкции в отношении России. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, с помощью каких рычагов давления можно изменить мнение сербского правительства касательно введения ограничений для России. По словам специалиста, Белград присоединится к антироссийским ограничительным мерам в том случае, если ей сделают очень выгодное предложение.