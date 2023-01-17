Вучич не уверен, что Сербии придется вводить антироссийские санкции

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич не уверен в том, что Белграду в конце концов придется ввести санкции против России. Об этом он заявил в понедельник, 16 января, в ходе выступления на местном телевидении.

Он напомнил, что все говорили о вероятном введении антироссийских санкций после президентских выборов в Сербии, однако Белград «выдержал» почти год. Вучич подчеркнул, что и далее республика вряд ли введет санкции против России.

— Разве мы были счастливы, когда против нас вводили санкции, в том числе даже русские, - нет. Что, отменить Чайковского, Достоевского и Толстого, разрушим памятники? — задал вопрос сербский лидер, слова которого приводит ТАСС.

В этом же выступлении Вучич заявил, что Соединенные Штаты сконцентрировали все свои усилия на борьбу против России. Он призвал жителей Сербии не быть наивными и думать, что Вашингтон выступает на стороне Белграда.

В декабре Вучич заявлял, что страна не станет поддерживать антироссийские санкции Запада, пока это не затронет ее жизненные и экзистенциальные интересы. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», с помощью каких рычагов давления можно изменить мнение сербских властей.