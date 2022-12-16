Какие «рычаги давления» может использовать Запад, чтобы Сербия поддержала санкции против России

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не станет поддерживать антироссийские санкции Запада, пока это не затронет ее жизненные и экзистенциальные интересы. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», с помощью каких рычагов давления можно изменить мнение сербских властей.

По мнению эксперта, Сербия присоединится к антироссийским санкциям, если ей сделают очень выгодное предложение.

— Я считаю, что Сербия, безусловно, может присоединиться к санкциям против России. Однако она должна видеть для себя большие преимущества. Если ей предложат что-то большое и «вкусное», то Сербия сразу же перейдет от нас на сторону американцев, — считает Журавлев.

Политолог назвал причины, которые смогут поменять отношение Сербии к санкциям в отношении России:

— Места в Евросоюзе для Сербии будет мало. Ей должны предложить какие-то большие дотации и механизм защиты от Косова. Более того, возвращение Северного Косова Сербии стало бы веской причиной к присоединению к санкциям против России.

15 декабря стало известно, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций в отношении России. Он будет утвержден по письменной процедуре в пятницу, 16 декабря.

Какие сферы затронут новые ограничения Запада и отразятся ли они на России, в беседе с «ВМ» рассказал политолог Юрий Светов.