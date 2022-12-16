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Вучич назвал условие для принятия санкций против России

Лейла Алиева
В мире
Вучич назвал условие для принятия санкций против России
Фото: МИД РФ

Сербия не станет поддерживать антироссийские санкции Запада, пока это не коснется ее собственных интересов. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил президент Сербии Александр Вучич.

— Можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой, — отметил он.

Вучич добавил, что уже более шести месяцев существует опасность угрозы интересов страны, однако Сербия сумела выдержать. При этом Запад продолжает оказывать давление на Белград, чтобы он поддержал санкции в отношении РФ, передает РИА Новости.

В октябре страны Запада призвали Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении России, усилив при этом давление через перспективу евроинтеграции.

Так, недавно Сербия поддержала резолюцию ООН, которая осуждает РФ за проведение референдумов о вхождении в состав страны новых регионов. Кроме того, заметно сменилась риторика сербских политиков.

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ЕС перестала существовать европейская традиция — извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности, а также идеалы гуманизма.

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