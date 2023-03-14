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Салливан рассказал, что США призывали Си Цзиньпина ко встрече с Зеленским

Егор Провоторов
В мире
Салливан рассказал, что США призывали Си Цзиньпина ко встрече с Зеленским
Фото: shutterstock

Руководство американской администрации призывает председателя КНР Си Цзиньпина к прямому контакту с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 13 марта, на брифинге для журналистов сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Вашингтоне считают, что Китаю и лично Си Цзиньпину необходимо услышать мнение Украины о ситуации из первых уст, а «не только от России». По этой причине Соединенные Штаты в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся.

По словам Салливана, американские власти рассчитывают, что контакт Си Цзиньпина и Зеленского все же состоится. Он уверен, что это было бы хорошим развитием событий. В Вашингтоне уверены, что этот контакт помог бы сбалансировать взгляды Пекина на кризис.

Кроме того, как пишет ТАСС, в США считают, что этот контакт помог бы убедить Китай отказаться от вероятных поставок России оружия и военной техники для применения в ходе специальной военной операции на Украине.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что Си Цзиньпин рассчитывает после визита в Москву провести онлайн-встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Украина Владимир Зеленский США Китай Си Цзиньпин
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