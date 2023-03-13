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WSJ: Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WSJ: Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским
Фото: Администрация президента РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин намеревается после визита в Москву провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным журналистов, контакты Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным говорят о намерении Пекина сыграть значимую роль в посредничестве по решению конфликта между странами.

Если беседа состоится, то она станет первым разговором лидеров Китая и Украины с февраля 2022 года, передает WSJ.

Агентство Reuters сообщило о планируемом визите Си Цзиньпина в Москву. Согласно данным источников, лидер Китая может посетить столицу России уже в начале следующей недели.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что союз с китайской стороной имеет свои особенности. По его словам, Пекин не будет жертвовать чем бы то ни было ради интересов России и готов сотрудничать только в вопросах, которые имеют значимость для обеих стран.

Владимир Зеленский Россия Китай Си Цзиньпин
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