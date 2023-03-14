Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Помощник экс-президента США Рейгана заявил, что Байден ведет страну на край пропасти

Егор Провоторов
В мире
Помощник экс-президента США Рейгана заявил, что Байден ведет страну на край пропасти
Фото: whitehouse

Политика американского президента Джо Байдена в вопросах Украины может привести к началу открытой конфронтации и войны с Россией. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу.

По его словам, риск открытого конфликта с Россией вполне реален, даже учитывая тот факт, что Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть американские войска. При этом Бандоу считает, что Вашингтон делает гораздо больше, нежели контролирует поставки оружия.

В статье для 19fortyfive экс-помощник главы Белого дома напомнил, что Штаты оказывают помощь ВСУ для координации атак, направленных против российских сил. Бандоу считает, что в Вашингтоне осознают риски, однако продолжают увеличивать военную помощь, поддаваясь на давление со стороны Украины и союзников. Тем самым Байден ведет страну к «краю пропасти», уверен автор материала.

В минувшее воскресенье, 12 марта, журналист и автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш заявил, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму.

Украина Джо Байден США кризис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Все мнения
О проекте