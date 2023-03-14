Помощник экс-президента США Рейгана заявил, что Байден ведет страну на край пропасти

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Политика американского президента Джо Байдена в вопросах Украины может привести к началу открытой конфронтации и войны с Россией. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу.

По его словам, риск открытого конфликта с Россией вполне реален, даже учитывая тот факт, что Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть американские войска. При этом Бандоу считает, что Вашингтон делает гораздо больше, нежели контролирует поставки оружия.

В статье для 19fortyfive экс-помощник главы Белого дома напомнил, что Штаты оказывают помощь ВСУ для координации атак, направленных против российских сил. Бандоу считает, что в Вашингтоне осознают риски, однако продолжают увеличивать военную помощь, поддаваясь на давление со стороны Украины и союзников. Тем самым Байден ведет страну к «краю пропасти», уверен автор материала.

В минувшее воскресенье, 12 марта, журналист и автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш заявил, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму.