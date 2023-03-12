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Журналист Херш рассказал о ненависти администрации Байдена к Путину и коммунизму

Никита Худяков
В мире
Журналист Херш рассказал о ненависти администрации Байдена к Путину и коммунизму
Фото: Unsplash

Журналист и автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN в воскресенье, 12 марта.

— Я думаю, ими просто движет ненависть ко всему, связанному, в частности, с Путиным, а также к коммунизму... Они не в себе. Из-за этого они делают глупости, — приводит слова Херша РИА Новости.

7 марта газета The New York Times сообщила, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» могла осуществить проукраинская группировка. Источники издания не называют, кто конкретно входил в группу, руководил операцией и оплатил реализацию действий.

Херш в свою очередь в начале февраля выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем сказано, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под трубопроводы.

Чем известен Сеймур Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии и что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».

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