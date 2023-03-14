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Сунак призвал «ускорить и интенсифицировать» западную военную помощь Украине

Егор Провоторов
В мире
Сунак призвал «ускорить и интенсифицировать» западную военную помощь Украине
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник, 13 марта, в интервью американской телекомпании NBC призвал «ускорить и интенсифицировать» западную военную помощь Украине.

Глава британского кабмина назвал поведение западных стран в разрезе конфликта на Украине оптимальным вариантом действий в сложившейся ситуации. Он считает, что теперь Запад способен в случае необходимости «сдержать враждебные действия» со стороны любого государства где бы то ни было.

По его словам, правильным было предоставить Киеву всю поддержку, которая ей необходима, чтобы «защитить себя». Британский премьер добавил, что поставки вооружений из Китая России могли бы стать очень тревожным и опасным развитием событий.

Сунак в интервью NBC подчеркнул, что Лондон, Вашингтон и их союзники послали «сильный сигнал», призвав Китай и любую другую страну не поддерживать Москву в этом конфликте.

В конце февраля Сунак призвал G7 помочь Вооруженным силам Украины наносить удары по российским силам в тылу, для этого он выступил в защиту срочного увеличения поставок оружия киевскому режиму на встрече с лидерами Франции, ФРГ, Италии, Японии, Канады и Соединенных Штатов.

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