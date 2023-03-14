Синоптик Вильфанд назвал самый теплый день в Москве на этой неделе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет среда, 15 марта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в среду температура днем ожидается плюс 5–7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 1–3 градусов. Данные показатели характерны для конца первой декады апреля. 15 марта погода будет опережать норму примерно на месяц.

Синоптик отметил, что такая температура сохранится в Москве до субботы.

— А ночью в эти дни в городе будет от минус 1 до плюс 2 градусов, потому что воздушные массы будут поступать с юга, и температурные значения будут выше нормы на 4–6 градусов. Но все-таки это еще не та весна, которую ждут москвичи, — подчеркнул Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра РФ также рассказал «ВМ» о погоде на наступившей неделе в городе, а также о том, каким будет атмосферное давление до следующих выходных.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», когда в столицу придет потепление. По его прогнозу, в ближайшие дни москвичей ждут позитивные перемены в погоде.