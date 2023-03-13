«Не та весна, которую ждали»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на этой неделе

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В понедельник днем и в ночные часы жителей столицы ожидают минусовые температуры, но уже со вторника погода начнет улучшаться, а столбики термометров поползут вверх. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 13 марта, в столице преобладают северные массы необычного происхождения, потому что воздух перемещается в город по необычной траектории — с Карского моря вдоль северных границ нашей страны, опускается до Скандинавии, потом на юг и уже оттуда приходит в европейскую часть России.

— Поэтому генетически этот ветер холодный, хотя направление имеет юго-западное. Просто он сформировался на севере, из-за этого температуры сегодня ночью были отрицательными — от минус пяти до минус шести градусов. Можно сказать, вполне нормальные морозцы, — пояснил Вильфанд.

Днем в послеполуденные часы температура будет от нуля до минус двух градусов, однако на территории Новой Москвы прогнозируется до плюс одного. Этот день станет самым холодным на наступившей неделе.

— Сохранится этот воздушный поток и в ближайшую ночь. Температура воздуха будет от минус четырех до минус шести градусов по Москве. Но уже днем в столицу будет поступать воздух теплого направления, который берет свое начало на юге. Генетически он будет средиземноморским и ближневосточным, поэтому уже во вторник, 14 марта, температура воздуха существенно повысится до плюс трех–пяти градусов, — спрогнозировал специалист.

Кроме того, во вторник прогнозируются осадки в виде мокрого дождя и снега, предупредил синоптик.

Самым теплым днем недели, по прогнозу специалиста, станет среда. Температура днем будет от плюс пяти до плюс семи градусов, а ночные температуры — от плюс одного до плюс трех градусов.

— В среду, 15 марта, температура повысится еще больше. Температура будет отличаться от нормы на 5–6 градусов, эти значения характерны для конца первой декады апреля. То есть в среду примерно на месяц погода будет опережать норму, — отметил эксперт.

Причем такая температура сохранится в Москве до субботы, подчеркнул синоптик.

— А ночью в эти дни от минус одного до плюс двух градусов, потому что воздушные массы будут поступать с юга, температурные значения будут выше нормы на четыре–шесть градусов. Но все-таки это еще не та весна, которую ждут москвичи, — заметил Вильфанд.

Давление на протяжении недели, по прогнозу специалиста, не будет существенно меняться. В воскресенье оно было очень низким, а в понедельник резко повысилось на 20 миллиметров ртутного столба и все равно не дошло до нормы.

— До субботы давление будет в пределах нормы, — уверен Вильфанд.

К концу недели, как рассказал синоптик, сильные осадки не прогнозируются, но местами они все же будут, поскольку погода сохранится положительная.

— В четверг и пятницу, 16 и 17 марта, местами пройдет небольшой дождь, а вот в субботу, 18 марта, погода планируется без осадков. Потому что в выходные начнет распространяться гребень высокого давления с юга, температурный фон будет довольно комфортным, а осадки не ожидаются, — сообщил метеоролог.