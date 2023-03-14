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Мокрый снег и дождь пообещали жителям Москвы 14 марта

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Город
Мокрый снег и дождь пообещали жителям Москвы 14 марта
Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица а также до пяти градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона во вторник, 14 марта. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от 3 до 5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1. В Подмосковье днем будет от 1 до 6 градусов тепла, а ночью похолодает до -2.

Специалисты на своем сайте спрогнозировали южный и юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление при этом составит 743-745 миллиметров ртутного столба.

Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет среда, 15 марта. Об этом «Вечерней Москве» накануне рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам специалиста, в среду температура днем ожидается плюс 5–7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 1–3 градусов. Данные показатели характерны для конца первой декады апреля. 15 марта погода будет опережать норму примерно на месяц.

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