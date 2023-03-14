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Трамп дал обещание предотвратить третью мировую войну после своего переизбрания

Егор Провоторов
В мире
Трамп дал обещание предотвратить третью мировую войну после своего переизбрания
Фото: shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны. По его словам, угроза такого конфликта вполне реальна. Об этом политик рассказал в понедельник, 13 марта, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Айова.

— Я единственный кандидат, который может это пообещать. Я предотвращу третью мировую войну, потому что я действительно считаю, что у вас случится третья мировая, — заявил Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

Бывший американский лидер неоднократно говорил, что никогда бы не допустил конфликта на территории Украины, который грозит, по его мнению, перерасти в глобальную ядерную конфронтацию. Политик регулярно выступает с критикой действующего президента США Джо Байдена. В 2024 году Трамп снова намеревается баллотироваться на пост главы Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты Америки ждет новая Великая депрессия. Об этом в понедельник, 13 марта, написал бывший президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях. По его словам, глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера. Трамп добавил, что в США будет Великая депрессия более сильная, чем в 1929 году. Он отметил, что в Соединенных Штатах уже начали банкротиться банки.

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