Пентагон заявил, что пуски ракет КНДР не угрожают США

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США не видят в пусках Северной Кореей баллистических ракет непосредственной угрозы для своей страны или государств-союзников, заявили в Индо-тихоокеанском командовании Пентагона в понедельник, 13 марта.

Накануне был осуществлен очередной пуск северокорейских ракет. Пентагон пришел к заключению, что данный инцидент не представляет непосредственной угрозы личному составу, американской территории или союзникам США. Эти ракетные пуски, по данным пресс-службы американского военного ведомства, подчеркивают дестабилизирующий характер незаконных северокорейских программ баллистических ракет и оружия массового поражения.

В пресс-релизе также добавили, что они проводят тесные консультации с союзниками по поводу пусков КНДР баллистических ракет и подтвердили неизменность обязательств Соединенных Штатов по защите Южной Кореи и Японии.

Северная Корея запустила баллистическую ракету, передает информационное агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. По информации источников издания, снаряд был направлен в сторону Японского моря. Немногим позднее информагентство сообщило о еще одной запущенной северокорейской ракете. Отмечается, что оба баллистических снаряда были «малой дальности».