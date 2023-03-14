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В районе остановки «МЦК Ростокино» на проспекте Мира задерживаются трамваи №17

Егор Провоторов
Происшествия
В районе остановки «МЦК Ростокино» на проспекте Мира задерживаются трамваи №17
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве на проспекте Мира в районе остановки «МЦК Ростокино» задерживаются трамваи, следующие по маршруту №17, сообщили утром во вторник, 14 марта, в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы (Дептранс).

Маршрут временно изменен. На канале «Дептранс. Оперативно» в Telegram жителей столичного региона призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

До этого трамваи № 23, 27, 30 и 31 задерживались в районе метро «Войковская». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщали в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Уточнялось, что задержка транспорта произошла по техническим причинам.

Также 13 марта на Миллионной улице задерживались трамваи № 4, 7 и 46. Менее чем через 30 минут движение трамваев было полностью восстановлено.

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