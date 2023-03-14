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Расходы ЕС на покупку газа в прошлом году выросли трехкратно по сравнению с 2021 годом

Егор Провоторов
В мире
Расходы ЕС на покупку газа в прошлом году выросли трехкратно по сравнению с 2021 годом
Фото: shutterstock

Расходы стран Европейского союза на приобретение сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в прошлом году выросли в 3,3 раза – до 208 миллиардов евро, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Евростата.

По информации статистического ведомства, ЕС в 2022 году в основном закупал газ в 27 государствах и потратил на него 208 миллиардов евро против 62,5 миллиарда в 2021 году. Впервые за несколько лет большая часть расходов пришлась на сжиженный природный газ (СПГ), а не на поставки по трубопроводам – 109,4 и 98,6 миллиарда евро соответственно.

Крупнейшим поставщиком СПГ в европейские страны в прошлом году стали США: траты на американские поставки выросли в семь раз – до 48,4 миллиарда евро. При этом за российское «голубое топливо» страны ЕС заплатили по итогам прошлого года рекордные 47,6 миллиарда евро, из которых 16,2 миллиарда пришлись на СПГ, пишет РИА Новости.

Из-за высоких цен на энергоносители европейские компании вынуждены переносить свои производства на территорию США. Такое положение дел позволило американцам стать главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе. Как Штаты обогащаются за чужой счет и что об этом думают европейские политики — в материале «Вечерней Москвы».

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