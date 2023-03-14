Волонтерские окружные центры проведут более 100 мероприятий в столице этой весной

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Волонтерские окружные центры (ВОЦ) «Доброе место» проведут более 100 мероприятий для москвичей этой весной. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

— Волонтерские окружные центры — это местные динамичные сообщества добровольцев. Они открыты ежедневно по удобному графику для работающих москвичей, учащихся, горожан старшего возраста. Всего в 2023 году мероприятия в трех центрах уже посетили почти пять тысяч человек, — сказал он.

Уточняется, что москвичи смогут присоединиться к выездам в приюты для животных, принять участие в экологических лекциях и квизах, посетить занятия по фотографии и другие мероприятия. Также пройдут обучающие встречи для организаторов волонтерской деятельности. Кроме того, развивается семейный формат волонтерства, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 февраля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более миллиона человек присоединились к городскому волонтерскому сообществу с 2014 года. По ее словам, с 2014 года в программах «Мосволонтера» приняли участие почти 64 тысячи человек. Среди партнеров центра — библиотеки, музеи, приюты для животных, колледжи, школы, больницы — всего более 2,2 тысячи организаций.