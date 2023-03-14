Выставка «Москва заботится о ваших питомцах» открылась на Тверском бульваре и в Екатерининском парке

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

В честь 90-летия государственной ветеринарной службы столицы на Тверском бульваре и в Екатерининском парке открылась выставка «Москва заботится о ваших питомцах». Об этом во вторник, 14 марта, сообщил председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

— Сегодня ветеринарная помощь в Москве оказывается на совершенно новом уровне, который было трудно представить еще 10 лет назад. Выставка также была создана и для популяризации ответственного обращения с животными. Так, в течение месяца москвичи смогут узнать об услугах городских ветеринарных клиник, о правилах выгула и о том, зачем, например, нужна регистрация питомцев, — рассказал он.

Жители столицы, которые планируют завести домашнего питомца, могут узнать много полезной информации, перейдя по QR-коду на стенде. Он ведет в один из разделов спецпроекта «Как стать суперхозяином», где собраны все полезные контакты и сервисы, необходимые владельцам домашних животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

За четыре года с момента запуска ветеринарной автоматизированной системы ветврачи Москвы провели более 1,5 миллиона приемов. С помощью сервиса четвероногих друзей можно записать на прием к специалисту в онлайн-формате. Это делает раннее планирование визита в клинику более удобным.