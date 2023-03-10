Ветврачи Москвы провели более 1,5 миллиона приемов с запуска автоматизированной системы

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За четыре года с момента запуска ветеринарной автоматизированной системы ветврачи Москвы провели более 1,5 миллиона приемов. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

— Информация о каждом из них зафиксирована. Это удобно как для владельцев питомцев, так и для специалистов, которым не нужно отвлекаться на бумажную работу, — сказал он.

Сауткин напомнил, что хозяева животных в Москве должны регистрировать питомцев в базе в течение двух недель с момента их появления в доме, передает агентство городских новостей «Москва».

С помощью сервиса четвероногих друзей можно записать на прием к специалисту в онлайн-формате. Это делает раннее планирование визита в клинику более удобным.

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Сауткин сообщил, что, согласно данным базы ветеринарной автоматизированной системы, самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород. Лидирующую позицию по количеству регистраций занимают йоркширские терьеры — их более 63 тысяч.

Кинолог Владимир Уражевский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие породы собак популярны среди жителей мегаполиса.