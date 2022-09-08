«Завоевали сердца москвичей»: топ-5 пород собак, подходящих для жителей мегаполиса

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ветеринар назвала самую модную породу собак в столице — ими оказались корги. «Вечерняя Москва» решила выяснить у кинолога Владимира Уражевского, какие породы популярны и подходят для типичного жителя мегаполиса.

По его словам, корги действительно очень популярная и хорошая порода:

— Они подходят для проживания в квартире и за городом. Однако корги требуют большого количества общения и прогулок. Поэтому для людей, которые достаточно активны, любят гулять, она подходит. И не стоит забывать, что это все-таки овчарка. С ней также можно заниматься разными видами спорта, прекрасно подходит для детей и других членов семьи.

Дальше по списку, по словам кинолога, идет популярная в последние годы порода джек-рассел-терьер:

— На протяжении последних десяти лет она лидирует в Москве. С ней также можно заниматься спортом, порода эта активная и общительная. Кроме того, требует она совсем немного места в доме.

Уражевский в качестве еще одной популярной породы назвал шпица. По его словам, москвичей стали больше привлекать небольшие собаки из-за их удобства:

— Многие заводят в Москве небольшие породы собак. В частности, шпицев разных видов. За счет того, что у них шерсть подлиннее, то с ними можно гулять зимой. Это собаки, которые не требуют продолжительных прогулок. Поэтому многие выбирают в городе подобных питомцев.

Замыкают пятерку пудель и чихуахуа. Кинолог подчеркнул, что первая порода обрела новую популярность среди москвичей:

— Также в последние два года стали популярны пуделя. Той-пуделя и небольшие пуделя. Это объясняется тем, что их порода отличается высоким уровнем интеллекта. Кроме того, ей можно делать разные прически: летом стричь коротко, а зимой, наоборот. Поэтому данная порода завоевала сердца москвичей. Мода вернулась на них в город. Для тех, у кого нет возможности чаще гулять, очень популярны становятся чихуахуа. В частности, за счет небольшого роста и огромного разнообразия в окрасах, а также видах шерсти.