Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Завоевали сердца москвичей»: топ-5 пород собак, подходящих для жителей мегаполиса

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
«Завоевали сердца москвичей»: топ-5 пород собак, подходящих для жителей мегаполиса
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ветеринар назвала самую модную породу собак в столице — ими оказались корги. «Вечерняя Москва» решила выяснить у кинолога Владимира Уражевского, какие породы популярны и подходят для типичного жителя мегаполиса.

По его словам, корги действительно очень популярная и хорошая порода:

— Они подходят для проживания в квартире и за городом. Однако корги требуют большого количества общения и прогулок. Поэтому для людей, которые достаточно активны, любят гулять, она подходит. И не стоит забывать, что это все-таки овчарка. С ней также можно заниматься разными видами спорта, прекрасно подходит для детей и других членов семьи.

Дальше по списку, по словам кинолога, идет популярная в последние годы порода джек-рассел-терьер:

— На протяжении последних десяти лет она лидирует в Москве. С ней также можно заниматься спортом, порода эта активная и общительная. Кроме того, требует она совсем немного места в доме.

Уражевский в качестве еще одной популярной породы назвал шпица. По его словам, москвичей стали больше привлекать небольшие собаки из-за их удобства:

— Многие заводят в Москве небольшие породы собак. В частности, шпицев разных видов. За счет того, что у них шерсть подлиннее, то с ними можно гулять зимой. Это собаки, которые не требуют продолжительных прогулок. Поэтому многие выбирают в городе подобных питомцев.

Замыкают пятерку пудель и чихуахуа. Кинолог подчеркнул, что первая порода обрела новую популярность среди москвичей:

— Также в последние два года стали популярны пуделя. Той-пуделя и небольшие пуделя. Это объясняется тем, что их порода отличается высоким уровнем интеллекта. Кроме того, ей можно делать разные прически: летом стричь коротко, а зимой, наоборот. Поэтому данная порода завоевала сердца москвичей. Мода вернулась на них в город. Для тех, у кого нет возможности чаще гулять, очень популярны становятся чихуахуа. В частности, за счет небольшого роста и огромного разнообразия в окрасах, а также видах шерсти.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва
1/5
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
2/5
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
3/5
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Фото: pixabay/carah_
4/5
Фото: pixabay/carah_
Фото: Pixabay
5/5
Фото: Pixabay
многоквартирный дом Москва Собаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Александр Молотков
Александр Молотков

Вышли на уровень всей страны

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Отметим праздник ярко и красочно

Все мнения
О проекте