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«Иначе не впустят в страну»: фелинолог Шумская рассказала, как путешествовать с питомцем

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как путешествовать с питомцем
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Совсем скоро россияне смогут отдохнуть — впереди майские праздники, а также любимый сезон отпусков. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, какие правила нужно соблюдать при путешествии с домашним животным, чтобы избежать проблем для себя и любимца.

По словам фелинолога и заводчика котов породы русская голубая Марины Шумской, у каждого питомца, которого владельцы хотят взять с собой в путешествие, должен быть ветеринарный паспорт. В нем подробно указываются все данные о животном: номер чипа, дата рождения, контакты хозяев. В документ вносится также информация о вакцинах и иных процедурах.

За 21 день до путешествия питомцу необходимо сделать прививку от бешенства. Однако эксперт предупредила, что у разных стран эти сроки могут отличаться:

— В некоторых государствах нужно прививать от бешенства за 30 дней до отправки. Иначе питомца не впустят. В их числе Бразилия, — сказала Шумская.

В документе должно быть указано, что питомец обработан от паразитов с наименованием препаратов.

— Что касается вакцинации от коронавируса, в настоящее время для животных эта процедура необязательна, но в некоторых станах питомцев уже прививают от ковида, — заметила эксперт. — Стоит обратить внимание, что в Южной Корее, Китае и Великобритании, помимо стандартных документов, также требуют справку с титрами антител на бешенство, которые должны иметься на руках у хозяев. В обратном случае вряд ли удастся въехать в эти страны.

В зависимости от способа путешествия у животного должна быть переноска, к которой он привык, или отдельный грузовой бокс, если речь идет о перелете:

— Заранее приучите кота к этой переноске, чтобы во время путешествия он не чувствовал дискомфорт. Для того чтобы психологически подготовить питомца к дальней дороге, его нужно выгуливать в этой же переноске, выходить на прогулки или устраивать поездки на транспорте по своему району, чтобы он привык к движению и нахождению за пределами дома.

Если ваше путешествие происходит на личном транспорте и есть возможность поиграть с животным, то периодически необходимо ему уделять время, заметила Шумская.

— Поглаживайте его, берите на руки, используйте специальные махалки, с которыми коты любят играть, чтобы снять стрессовое состояние. Угощайте своего любимца вкусняшками, балуйте его, чтобы он чувствовал заботу и не ощущал все тяготы продолжительного путешествия.

В то же время собеседница «ВМ» предупредила, что у каждого кота или собаки свой темперамент и далеко не всем подойдет такая методика. По ее словам, сами хозяева, как правило, знают, какой способ лучше всего подойдет их питомцу, чтобы успокоить его и настроить на нужный лад.

Шумская отметила, что перед посещением зарубежных стран необходимо предварительно изучить правила въезда и выезда туристов, имеющих на руках животных.

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