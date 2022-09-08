Ветеринар назвал самую модную породу собак в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Ветеринар Вера Дубовикова поделилась, какая порода собак считается самой модной среди жителей столицы. По ее словам, чаще всего москвичи остаются неравнодушны к корги.

— Эта собачка уже стала неотъемлемым спутником каждого второго жителя столицы. Только у меня во дворе их живет около 10, — сказала она.

Специалист отметила, что порода отличается своим обаянием и дружелюбным характером. Эти собаки небольшого роста, что положительно сказывается на их популярности. Благодаря своим размерам корги можно везде брать собой, и собака не будет чувствовать дискомфорт, передает «Мослента».

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина объяснила, почему хозяева прощают собакам все их проделки и чем на самом деле питомцы так покорили людей. Игонина назвала тому пять причин.

3 сентября стало известно, что в Москве планируется возобновить обучение собак-проводников в метро. Планируется, что в этом году пройдут обучение 40 животных, всего их будет 290. Каждая собака пройдет индивидуальное обучение.