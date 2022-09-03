Обучение собак-проводников в метро возобновят в Москве

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В сентябре текущего года в Москве планируется возобновить обучение собак-проводников в метро. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 сентября.

— В сентябре мы возобновим обучение собак-проводников в метро — в 2022 году подготовим еще 40 таких помощников, всего их будет 290. Каждую собаку обучаем индивидуально: нам важно, чтобы они полностью адаптировались к метро. Но обычно на это хватает 2–3 тренировок на местности, и собака уже не боится шума и отлично выполняет свою важную миссию, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

В департаменте также напомнили пассажирам столичной подземки о правилах взаимодействия с незрячими гражданами и собаками-поводырями. Так, москвичам не стоит резко хватать и дергать за рукава незрячих и не рекомендуется подкармливать и брать за ошейник собаку-помощника.

До этого компания РЖД разрешила гражданам с ограниченными возможностями здоровья бесплатно путешествовать на поездах «Сапсан» и «Ласточка» внутри России вместе со своими домашними питомцами.