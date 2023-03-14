Около 6,5 миллиона карт «Тройка» с российским чипом поступит в продажу в этом году

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В 2023 году в автоматы и кассы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом. Об этом во вторник, 14 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В прошлом году полностью перешли на российский чип в «Тройках». Сейчас ведем работу над внедрением более современного чипа, который позволит запускать еще больше билетных решений, — сказал он.

Уточняется, что карты с отечественными чипами полностью соответствуют стандартам городского транспорта. Кроме того, для них не нужно менять или дорабатывать оборудование касс по продаже билетов и турникетов, передает официальный сайт мэра Москвы.

На станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро открылся четвертый на ветке сервисный центр. В нем пассажиры могут заменить неисправные проездные билеты и перенести услуги с неработающей карты «Тройка» на новую.