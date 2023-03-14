Дегу, еноты, обезьяны: каких животных записывали москвичи на прием к ветеринару через mos.ru

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С помощью сервиса на mos.ru можно записать в ветеринарную клинику не только кошек и собак, но и других животных, например, рептилий, грызунов и птиц. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— По статистике, самыми частыми посетителями городских ветклиник по-прежнему остаются собаки и кошки, однако сервис на mos.ru полезен и хозяевам других питомцев, в том числе экзотических. Например, на прием к ветеринару в прошлом году записывали южноамериканских грызунов дегу, енотов, обезьян, попугаев, песцов, игуан, пауков, улиток и даже аквариумных рыбок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что собак в прошлом году на прием к ветеринарам записали свыше 188 тысяч раз. Среди них чихуа-хуа, шпицы, французские бульдоги, джек-рассел-терьеры, йоркширские терьеры, а также беспородные собаки. Кошек записали на прием к специалистам более 170 тысяч раз. Среди них британские короткошерстные, шотландские вислоухие, мейн-куны, абиссинские и другие.

Также частыми посетителями ветклиник стали кролики, хомячки, декоративные крысы и морские свинки, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Председатель городского Комитета ветеринарии Алексей Сауткин сообщил, что, согласно данным базы ветеринарной автоматизированной системы, самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород. Лидирующую позицию по количеству регистраций занимают йоркширские терьеры — их более 63 тысяч.