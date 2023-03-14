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Появились кадры финального этапа наземных испытаний беспилотника ТрАМП

Лейла Алиева
Общество
Появились кадры финального этапа наземных испытаний беспилотника ТрАМП
Фото: shutterstock

В России начался финальный этап наземных испытаний транспортного беспилотника ТрАМП. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам — на машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулежек. Беспилотник завершает программу наземных испытаний — уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом, — рассказал он.

На опубликованных РИА Новости кадрах показано руление ТрАМПа, а также проверка и отладка систем управления дроном.

17 февраля сообщалось, что транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям. Его первый полет должен состояться в апреле. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Новейший БПЛА способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию более 600 километров.

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