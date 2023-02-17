Испытания беспилотника ТрАМП стартовали в России

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Транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям. Его первый полет должен состояться в апреле. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Новейший БПЛА способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию более 600 километров.

— Разработчики ТрАМП приступили к испытаниям беспилотника на земле. Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Все это проходит в рамках подготовки к подъему машины в воздух, — рассказал собеседник РИА Новости.

11 февраля в Сети появились кадры уничтожения моста в Одесской области водным беспилотником российских войск. На видео можно заметить, как опоры разводного моста в Затоке под Одессой взрываются после удара беспилотным аппаратом-камикадзе. Уточняется, что именно через эту переправу ВСУ снабжали техникой и боеприпасами.

До этого появились первые кадры работы новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. Что это за боевая машина и в чем ее уникальность, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.