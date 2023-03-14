Несколько автомобилей столкнулись и выехали на тротуар на 34-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 34-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 34-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, после чего выехали на тротуар. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются. Движение транспорта на данном участке затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Другое крупное ДТП произошло накануне на Крылатском мосту в районе владения 13. Тогда столкнулись сразу четыре автомобиля.