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Несколько автомобилей столкнулись и выехали на тротуар на 34-м километре МКАД
Москва, МКАД, 34-й километр Карта всех событий
На внешней стороне 34-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, после чего выехали на тротуар. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются. Движение транспорта на данном участке затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другое крупное ДТП произошло накануне на Крылатском мосту в районе владения 13. Тогда столкнулись сразу четыре автомобиля.
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