Тележки с мороженым установят в трех поселениях ТиНАО

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, поселение Московский, улица Филатов Луг Карта всех событий

Город выставил на аукцион право продажи мороженого в четырех мобильных тележках с навесами в ТиНАО. Об этом во вторник,14 марта, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В настоящее время на открытые аукционы выставлены права на продажу мороженого в мобильных тележках в период с 1 мая по 1 октября. Нестационарные торговые объекты будут располагаться у парков и железнодорожной станции в ТиНАО. Столица подпишет договоры с победителями торгов на пять лет, — рассказал он.

Две тележки появятся в поселении Московском в разных частях парковой зоны «Филатов луг», еще одна — в поселении Внуковском у входа в парк «Рассказовка». Четвертую тележку установят в поселении Кокошкино рядом со станцией МЦД-4.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 17 марта, а торги пройдут 22 марта в онлайн-формате, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столица выставила на торги права на размещение десяти тележек для продажи прохладительных напитков на территории музея-заповедника «Царицыно».