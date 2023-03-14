Россия распространила в ООН копию переписки по взрывам на «Северных потоках»

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Россия распространила в ООН копию переписки с ФРГ, Данией и Швецией, расследующих взрывы на трубопроводах «Северные потоки». Об этом во вторник, 14 марта, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности, — написал он в своем Telegram-канале.

Британская газета The Daily Telegraph заявила, что, по информации неназванного источника, отношение к диверсии может иметь некий украинский бизнесмен. Во избежание раскола Запада в поддержке Киева издание решило не оглашать его имя.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Теперь энергетическая политика страны будет ориентирована на надежных партнеров.

Комментируя версию о причастности России к инциденту, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предположение абсурдным. По его мнению, такую гипотезу могли вынести на обсуждение автоматически.