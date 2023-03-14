Москвичам рассказали о работе функции изменения времени в приложении «Парковки России»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 45 тысяч водителей за полгода воспользовались функцией изменения времени начала парковки в Москве. Об этом во вторник, 14 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— С сентября в приложении «Парковки России» можно менять время начала парковки на более раннее. Функцией воспользовались уже более 45 тысяч водителей — в среднем они меняют время на 71 минуту, — сказал он.

Такая услуга поможет автомобилисту легко исправить ошибку, допущенную при оплате парковки, и избежать нарушения, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В начале января Ликсутов рассказал, что водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в течение 69 дней в текущем году. Эти дни будут выпадать на праздники и выходные. Он напомнил, что праздничные дни ожидаются в 2023 году в период с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, а также 12 июня, 4 и 6 ноября.