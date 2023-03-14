Москвичка попала в психбольницу после того, как понюхала духи

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Жительница столицы попала в психиатрическую больницу после того, как понюхала духи. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— Парфюм девушке подарил незнакомец. Мать женщины утверждает, что 19-летняя дочь стала вести себя неадекватно именно после того, как почувствовала их аромат, — рассказал он.

После того как девушка почувствовала недомогание, ей вызвали скорую. Однако медики посоветовали пациентке обратиться к психиатру. Затем она была доставлена в психиатрическую больницу.

Родственники пострадавшей подали заявление в полицию и потребовали провести экспертизу парфюма. МВД уже проводит проверку, передает РЕН ТВ.

Еще один случай отравления произошел в столичной школе 10 марта. Ребенок выпил йогурт и «опьянел». У ученика нарушилась моторика, а из носа пошла кровь. Пострадавшего госпитализировали.

По данным СМИ, мальчик страдает заболеванием печени. Из-за того, что органы не смогли переварить продукт, организм выбросил в кровь эндогенный спирт, который позднее обнаружили благодаря анализам. Мог ли йогурт так навредить здоровью ребенка, выясняла «Вечерняя Москва».