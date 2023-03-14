Нижегородский слесарь стал вторым лотерейным миллиардером из России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России появился второй лотерейный миллиардер, им стал слесарь из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили РИА Новости в компании — распространителе гослотерей.

Так, мужчина стал обладателем одного миллиарда рублей, за вычетом налога мужчина получит 850 миллионов. Он планирует расплатиться по кредитам и купить новый автомобиль, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в общей сложности жители России за период с августа по ноябрь 2022 года выиграли в лотереи компании «Национальная лотерея» более 725 миллионов рублей. В компании напомнили, что законодательство страны считает выигрыш в лотерею доходом, который облагается налогом. Однако россиян заверили, что бояться этого не нужно. Так, в организации пояснили, что за выигрыши до четырех тысяч рублей включительно за календарный год налог не предусмотрен.

24 февраля во всем мире отмечали день рождения лотереи. Первый розыгрыш состоялся 24 февраля 1466 года в Брюгге. «Вечерняя Москва» выяснила, почему 70 процентов людей, выигравших много денег, в течение пяти–семи лет теряют их.