Жителям столицы расскажут, как защититься от мошенников в сфере инвестиций

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Представители банковской отрасли и эксперты столичного Департамента информационных технологий проведут вебинар в рамках городского онлайн-проекта «Перезвони сам». Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Тема инвестиций сегодня популярна как у молодежи, так и среди горожан старшего поколения. При этом многие жители стремятся приумножить свои сбережения, не имея нужных знаний и навыков, поэтому легко становятся жертвами мошенников, — говорится в сообщении.

На вебинаре москвичам расскажут, как распознавать мошенника, представляющегося сотрудником банка. Также горожане узнают, какие методы используют злоумышленники в сфере инвестиций. Кроме того, жители столицы научатся отличать фишинговый сайт финансовой организации от настоящего.

Уточняется что мероприятие пройдет 16 марта в 12:00 в социальной сети «ВКонтакте», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Сбербанк предупредил россиян о новых случаях обмана клиентов банка: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине.