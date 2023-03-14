СМИ: Пиццерии Papa John`s могут продолжить работу в России самостоятельно

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Российские франшизы сети пиццерий Papa John`s могут продолжить работу отдельно от американского холдинга. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, знакомых с ситуацией.

— Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s определился со стратегией развития бизнеса...Компания может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, сеть пиццерий Papa John`s в России собирается развиваться отдельно от американской Papa John`s International: в частности, организация сменит описание, историю и концепцию бренда.

Позже стало известно, что оператором доменных имен сети стало московское ООО «Комо», заменив структуру кипрской PJ Western ООО «4 Папас». Позже «4 Папас» зарегистрировала ряд новых доменов, включая «папинапицца.рф», «суперпапа.рф» и nashpapa.ru. Это эксперты связывали с возможной сменой названия, сообщает издание.

В декабре 2022 года стало известно, что Компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции и России, раздумывает о продаже бизнеса в РФ. В связи с влиянием санкций в настоящее время DP Eurasia рассматривает перспективы продолжения работы в стране.