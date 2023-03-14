Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Мещерякова рассказала, что большинство людей «переедают и недоедают» одновременно

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Мещерякова рассказала, что большинство людей «переедают и недоедают» одновременно
Фото: pixabay.com

Неправильные пищевые привычки и частая реклама вредной еды могут привести к тому, что, переедая, многие люди на самом деле недоедают: у них дефицит полезных веществ в рационе. Об этом рассказала нутрициолог, диетолог Татьяна Мещерякова.

Она пояснила, что, с одной стороны, получается избыток калорий, а с другой — серьезный дефицит необходимых для здоровой жизни веществ. Возникает дефицит клеточного питания, так как им необходимы аминокислоты, витамины, микроэлементы. Именно поэтому вредны для здоровья монодиеты, передает Life.ru.

На дефицит полезных веществ указывает снижение физической и умственной активности. Кроме того, становится сухой кожа, возникает ломкость волос и ногтей.

В свою очередь эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что каши — лучшая пища, когда надо набрать вес, а не скинуть. Врач посоветовала съедать за один прием пищи не более 4–5 ложек каши и обязательно в сочетании с белковой пищей (яйцом, курицей, творогом), передает «Царьград».

В рационе следует избегать сочетания продуктов, вкус которых существенно повышает аппетит, так как это грозит перееданием. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Здоровье нутрициолог Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте