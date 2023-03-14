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Новый тематический проект по организации детского отдыха появится на платформе «Город идей»

Никита Худяков
Город
Новый тематический проект по организации детского отдыха появится на платформе «Город идей»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На платформе «Город идей» откроется новый тематический проект «Детский отдых». Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что проект продлится с 21 по 27 марта. В первые три дня жители столицы смогут предложить свои идеи по развитию программ детского отдыха по шести направлениям: тематические дни в лагере, дополнительная подготовка вожатых, секции и кружки, популяризация профессии вожатых, мотивация и вовлечение вожатых. Затем состоится голосование и обсуждение.

Участники проекта поговорят об акции Мосгортура «Безопасное лето» и обсудят стереотипы, сложившиеся о детских лагерях и вожатых. Экспертами выступят представители профессионального сообщества и сотрудники Мосгортура. Кроме того, идеи, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы в детских летних лагерях, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 января состоялся IX Московский слет вожатых, в котором приняли участие воспитатели и студенты со всей России. В этом году мероприятие вернулось к прежнему формату, что позволило участникам лично подвести летние итоги, обменяться опытом и многим другим.

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