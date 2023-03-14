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Метеоролог Куткевич рассказал, стоит ли петербуржцам опасаться наводнения

Ирина Игнатенко
Общество
Метеоролог Куткевич рассказал, стоит ли петербуржцам опасаться наводнения
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Резкое таяние снега и дожди спровоцировали наводнения в нескольких городах России. Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, столкнутся ли с таким ненастьем жители города на Неве.

По словам Куткевича, наводнения в привычном понимании в Северной столице не будет, но улицы будут залиты водой, так как в выходные наблюдался сильный снегопад, а затем началось потепление. Большая часть снега не убрана, в ближайшие дни он будет активно таять. На всех дорогах может быть разная ситуация по проходимости, она будет зависеть уже не от погодных условий, а от того, в каком состоянии ливневая канализация.

При этом метеоролог отметил, что резкого подъема воды в Неве не будет, поскольку для этого еще холодно, передает издание «Невские новости».

13 марта сильное наводнение произошло в Саратовской области. Уровень воды в реке Медведице поднялся почти на четыре метра. Под водой оказались почти 500 домов. Была проведена эвакуация местных жителей, передает ОТР.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал «Вечерней Москве» самый теплый день в столице на этой неделе. По его словам, таким днем станет среда, 15 марта.

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