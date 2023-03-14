Спрос на административный персонал вырос в России на 33 процента

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По итогам февраля объем предложения для административного персонала увеличился на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИАМО.

Соискатели также стали проявлять больше интереса к такой работе. Их активность увеличилась на 36 процентов.

Такие сотрудники обеспечивают взаимодействие компаний с клиентами, формируют положительный клиентский опыт. Они также ведут отчетность, контролируют работу персонала. Такие специалисты особенно необходимы в сфере услуг: фитнес-индустрии, туризме, индустрии гостеприимства и красоты.

Так, предложение для администраторов гостиниц в феврале 2023 года выросло на 47 процентов, салонов красоты — на 37 процентов.

В то же время стало известно, что число новых рабочих мест в транспортной сфере Ленобласти выросло на 5 процентов относительно января. Только за последние 30 дней разместили более тысячи вакансий в сфере «Транспорт, логистика», передает издание «Невские новости».

Не бывает мужских и женских профессий — каждый выбирает то, что ему нравится, и может достичь высоких результатов в этой деятельности независимо от пола. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил HR-специалист Ильгиз Валинуров.