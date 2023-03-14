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Юбилейный Тотальный диктант пройдет 8 апреля

Оксана Васильева
Общество
Юбилейный Тотальный диктант пройдет 8 апреля
Фото: Наталья Феоктистова/Вечерняя Москва

Тотальный диктант ― всемирная ежегодная просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. В этом году она пройдет 8 апреля. В акции примут участие сотни тысяч жителей российских городов и сел и русскоязычные жители зарубежных стран — сейчас завершается сбор заявок.

— В этом году Тотальный диктант пройдет в двадцатый раз. Это значимая дата для общественного проекта, который все эти годы проводится силами неравнодушных людей, волонтеров, которые любят русский язык и отечественную литературу. Тотальный диктант — это феномен среди просветительских проектов, формат которого уже стал народным и масштаб которого еще никому не удалось повторить, — комментирует исполнительный директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Автором Тотального диктанта в 2023 году стал писатель Василий Авченко. Участники напишут текст о путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Ежегодно Тотальный диктант запускает курсы по подготовке к диктанту. Можно выбрать очное обучение, онлайн-школу или онлайн-курсы по отдельным темам. На занятиях слушатели вспоминают орфографические и пунктуационные правила, которые пригодятся на диктанте. Все подготовительные курсы можно найти на сайте проекта. Первое занятие состоится 15 марта.

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