Сергей Собянин сообщил о запуске производства лазерных станков в Печатниках

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

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В особой экономической зоне «Технополис «Москва» начали производство лазерных станков. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Технологии на основе лазеров помогают ускорить выпуск и повысить качество продукции в медицине, авто- и авиастроении, телекоммуникации и других сферах. Поэтому такие станки принесут огромную пользу промышленности и людям, — сказал он.

По словам главы города, предприятие по производству будет расположено на площадке «Печатники» особой экономической зоны. Собянин в своем Telegram-канале уточнил, что власти города собираются вложить в проект около 230 миллионов рублей и за год увеличить объем выпуска продукции в 20 раз.

8 марта мэр рассказал о развитии индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис «Москва». Он уточнил, что используемые при строительстве индустриального парка технологии являются лучшими в мире.

6 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что четыре из пяти площадок ОЭЗ «Технополис «Москва» — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» — функционируют в Зеленограде. По его словам, там находится свыше 60 предприятий с общим штатом более семи тысяч человек.