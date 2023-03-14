Ефимов: В Солнцеве построят новый жилой микрорайон с общественно-деловой инфраструктурой

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Между Боровским шоссе и одноименным проездом в Солнцеве построят жилые дома и общественно-деловые объекты недвижимости. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На территории площадью 5,3 гектара запланировано строительство многоквартирных домов по программе реновации. Кроме того, там могут возвести общественно-деловую недвижимость — офисы, магазины, кафе и прочие объекты, где появится более 1,3 тысячи новых рабочих мест, — сказал представитель мэрии.

В настоящее время на этом участке находятся пустой земельный участок, автомойка, гаражи и автосервис, уточнил он. Всего в комплексное развитие территории, по оценкам Ефимова, вложат около 6,67 миллиарда рублей.

Кроме того, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 420 миллионов рублей, подчеркнул Ефимов. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что возле площадки расположена станция метро «Солнцево», а также имеется прямой выезд на Боровское шоссе.

Все это обеспечивает удобную транспортную доступность участка. Там планируется построить 48,5 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

В новых зданиях появятся магазины, офисы, кафе и рестораны, автомастерские, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки и культурно-досуговые учреждения, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка. Кроме того, планируется строительство 20,2 тысячи квадратных метров жилой недвижимости.

Городские власти заключили с правообладателями земельных участков договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории на улице Новой Ипатовке, владение 23а. Инвесторы построят в районе Коптево общественно-деловую, социальную и жилую недвижимость.