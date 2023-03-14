Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК ликвидировал подпольное казино в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
СК ликвидировал подпольное казино в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Следственный комитет ликвидировал подпольное казино на территории ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 14 марта.

По ее словам, незаконное игорное заведение располагалось в Рязановском поселении в Новой Москве. Его открыли не позднее 26 января 2023 года.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

По подозрению к причастности к его организации задержали 47-летнего администратора подпольного казино. Он находится под подпиской о невыезде, с ним проводятся следственные действия. Правоохранительные органы разыскивают соучастников подозреваемого.

Еще два подпольных казино накрыли полицейские в подмосковном Подольске. Из помещений изъяли 84 компьютера с программами для азартных игр, телефоны, банковские карты и наличные.

Новая Москва Азартные игры Следственный комитет Москва Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте