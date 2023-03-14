СК ликвидировал подпольное казино в Новой Москве

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Следственный комитет ликвидировал подпольное казино на территории ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 14 марта.

По ее словам, незаконное игорное заведение располагалось в Рязановском поселении в Новой Москве. Его открыли не позднее 26 января 2023 года.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

По подозрению к причастности к его организации задержали 47-летнего администратора подпольного казино. Он находится под подпиской о невыезде, с ним проводятся следственные действия. Правоохранительные органы разыскивают соучастников подозреваемого.

Еще два подпольных казино накрыли полицейские в подмосковном Подольске. Из помещений изъяли 84 компьютера с программами для азартных игр, телефоны, банковские карты и наличные.