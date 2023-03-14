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Приметы и советы

В Центробанке дали советы, как распознать финансовую пирамиду

Ирина Игнатенко
Финансы
В Центробанке дали советы, как распознать финансовую пирамиду
Фото: Unsplash

Эксперт Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова рассказала, как распознать финансовую пирамиду.

Стрелкова отметила, что в современном мире большинство финансовых пирамид уходит в онлайн-формат. Так им проще найти свою аудиторию.

Возникают новые проекты, которые получили название «почасовщики» — экономические игры с почасовой прибылью. Они обещают почасовую прибыль, порой даже прибыль в течение 30 минут. Люди ради интереса либо по наивности вкладывают от 100 рублей до миллионов в подобные проекты.

Эксперт напомнила, что на сайте Центробанка есть перечень незаконных финансовых организаций, список постоянно пополняется. Обязательно стоит проверить организацию, куда человек планирует инвестировать финансовые средства.

Кроме этого, обязательно необходимо удостовериться не состоит ли организация в так называемом предупредительном списке. Он также публикуется на сайте Банка России. Это список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, передает «Радио 1».

В свою очередь инвестбанкир Евгений Коган посоветовал вкладывать деньги в золото. Его можно покупать в различных формах: физическое золото в монетах и слитках, различные инструменты в золоте, акции золотодобывающих компаний, передает РИАМО.

Представители банковской отрасли и эксперты столичного департамента информационных технологий проведут вебинар в рамках городского онлайн-проекта «Перезвони сам». Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

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