Психиатр Менделевич рассказал, кому грозит весеннее обострение

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Профессор Казанского государственного медицинского университета, психиатр Владимир Менделевич рассказал, что такое весеннее обострение и кто ему наиболее подвержен.

Эксперт отметил, что весеннее обострение — это не вымысел. Это проявление психических расстройств, связанное, как правило, с определенными биологическими факторами. Если фактор генетический, то расстройства имеют определенную закономерность течения. Сезонное обострение характерно для шизофрении, биполярного аффективного расстройства.

В этот период лечащие врачи могут скорректировать дозировку лекарственных препаратов, чтобы избежать негативных последствий, сообщает НСН.

Психиатр Евгений Кульгавчук добавил, что причиной многих психических расстройств часто называют стресс. Каждый человек так или иначе постоянно сталкивается с ним, однако регулярное нахождение в неспокойном состоянии способствует ухудшению качества жизни, передает ФАН.

Смена сезона способна повлиять не только на физическое состояние человека, но и на психическое. Обычно такое состояние называют весенним обострением. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, почему оно возникает и по каким признакам его можно распознать у окружающих.