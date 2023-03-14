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Иван Бобров: В Таганском районе демонтировали ветхое строение

Никита Худяков
Город
Иван Бобров: В Таганском районе демонтировали ветхое строение
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Николоямская улица, 31с2 Карта всех событий

Полуразрушенное здание выявили на территории Центрального административного округа Москвы и признали потенциально опасным. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Уточняется, что одноэтажное здание площадью свыше 393 квадратных метров было расположено по адресу улица Николоямская, дом 31, строение 2.

— Постройка находилась в аварийном состоянии: у нее отсутствовали кровля, окна, части стен. Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что участок и заброшенное здание оформлены в частную собственность юридического лица. В рамках выявления в городе ветхих объектов в отношении здания требовалось выработать план мероприятий, — подчеркнул Бобров.

По его словам, после судебных разбирательств постройку признали потенциально опасной и обязали собственника снести ее. Владелец не исполнил судебное решение, поэтому обязанность по демонтажу возлегла на Госинспекцию по недвижимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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